Elezioni politiche: al Teatro Rossi manifestazione del centrosinistra con Cusmai, Russo e Azzarone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà domani, martedì 20 febbraio, alle 19 a Torremaggiore nel Teatro comunale “Luigi Rossi” di via Cavour il convegno “Insieme al servizio della Capitanata”, organizzato da Partito Democratico, Città Nostra, Torremaggiore Popolare, e Popolari Progressisti. All’evento parteciperanno il segretario provinciale del Pd e candidata alla Camera, Lia Azzarone; l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese; Rosario Cusmai, candidato alla Camera dei Deputati per il centrosinistra nel collegio Puglia14 e Massimo Russo, candidato al Senato per il centrosinistra nel collegio Puglia8.