Partito Democratico: Lia Azzarone nel collegio Foggia-Gargano, Russo correrà per il Senato

Giochi chiusi in casa PD, non cambia nulla rispetto a quanto riportato già su FoggiaToday, ad eccezione dell’ennesimo cambio di posizione dell’ultim’ora tra Lia Azzarone e Massimo Russo. Sarà infatti la segretaria provinciale del Partito Democratico e non l’amministratore unico di Sanitaservice a giocarsi il collegio camerale Foggia-Gargano. Azzarone dovrà vedersela con le altre donne candidate nello stesso collegio in una sfida tutta al femminile: l’esponente di Forza Italia Michaela Di Donna per il centrodestra, la pentastellata Rosa Menga, Marilena Di Padova per Liberi e Uguali e Maria Assunta Marchesani per 'Potere al Popolo'. Massimo Russo, il civico e uomo di Leonardo Di Gioia, ci proverà nel collegio senatoriale 8 di Foggia.

Toccherà a Rosario Cusmai provare a conquistare un posto alla Camera dei Deputati attraverso il collegio 14 San Severo-Lucera, lo stesso dell’on. Angelo Cera, di Arcangela De Vivo per Liberi e Uguali, di Soccorsa Sabrina Di Carlo per Potere al Popolo e per il Movimento 5 Stelle di Carla Guliano.

Michele Bordo, capolista alla Camera nel collegio plurinominale 4 Foggia-Andria (in seconda posizione Iaia Calvio), sarà chiamato a spendersi per il partito nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, territorio sul quale dovrà vedersela con l’agguerritissimo concittadino e avversario politico Giandiego Gatta.

Colomba Mongiello, come già anticipato e confermato due giorni fa, incassa la seconda posizione nel collegio plurinominale Bari-Altamura dietro il segretario regionale del partito Marco Lacarra, candidato nel collegio uninominale Bari Libertà-Marconi. A Elena Gentile il collegio senatoriale Cerignola-Andria.