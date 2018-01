Elezioni 2018, i candidati foggiani della lista Insieme: Iorio e De Martinis capilista

Sono state depositate oggi le candidature della lista Insieme, che vede riuniti i socialisti del PSI, i Verdi e gli ulivisti di Area Civica. Ecco la squadra dei candidati foggiani per i collegi plurinominali alla Camera e al Senato.

Sono socialisti e foggiani i due capilista Luigi Iorio, avvocato e componente della segreteria nazionale del PSI, alla Camera, e Maria Emilia De Martinis, avvocato, al Senato. Ulivisti di Area Civica il prof. Italo Maria Scrocchia, candidato alla Camera, e Bernadette Cappelletta al Senato. Qualificati per titoli e militanza politica anche tutti gli altri candidati.

La lista Insieme ha rispettato l’impegno all’alternanza uomo-donna nelle candidature e alla parità di genere, candidando in ugual numero uomini e donne perfettamente alternati. Una squadra giovane, competente e motivata, in grado di rappresentare degnamente le istanze, le necessità e i bisogni dei cittadini del territorio in un comune progetto di centrosinistra riformista.

Questo il commento di De Martinis: "Sembrerà fuori moda, ma io ancora ci credo. Sì, nella politica intendo. Non è tutto scritto, la partecipazione è ancora un valore, oggi voglio rendervi partecipi di un momento di felicità. Lo so, difficile oggi giorno pensare che la politica possa rendere felici, ma io non ho ancora smesso di crederci. Insieme possiamo lottare per questa felicità, bisogna metterci le unghie, i denti, bisogna davvero volerlo perché “vince solo chi crede di poterlo fare” .

Così Luigi Iorio: "Sono onorato di contribuire, seppur tra mille difficoltà, all’affermazione di una proposta politica riformista, laica, ambientalista. Iniziamo questa bella avventura con la voglia di rappresentare al meglio le istanze dei cittadini. Lo facciamo con pochi mezzi e senza paracadute, ma con tanto cuore e passione".

Camera, Collegio plurinominale Puglia 4: Luigi Iorio, capolista, Valentina Abate, Italo Maria Scrocchia, Lucrezia Ferrante.

Senato, Collegio plurinominale Puglia 1: Maria Emilia De Martinis, capolista Domenico Briguglio Bernadette Cappelletta, Adolfo Morante.