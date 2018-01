I Fratelli d'Italia di Capitanata puntano su Antonella Spezzati, candidata nel collegio senatoriale di Foggia

Fratelli d'Italia Puglia ha appena depositato le liste dei candidati alla competizione elettorale del 4 marzo prossimo. Come già anticipato ieri, al collegio uninominale di Foggia è stata candidata Antonella Spezzati: "Giorgia Meloni ci ha chiesto di contribuire alla crescita dell’Unica Destra parlamentare, rappresentata da Fratelli d’Italia, individuando figure la cui estrazione fosse quella delle professioni, del lavoro e dell’impresa.

Persone che hanno da dare, in termini di conoscenza e competenza, alla Politica, e non da prendere, o peggio ancora per tentare di sbarcare il lunario. Antonella Spezzati rappresenta questo, un profilo elevatissima competenza, che ha saputo trasferire dal mondo accademico a quello dell’impresa. Le abbiamo chiesto un sacrificio, l’abbiamo convinta, certo lusingata ma allo stesso tempo consapevole di dover trascurare quanto da lei costruito e ricostruito.

Persona riservata, abituata a lavorare, che ha inteso accettare con spirito di Servizio. Per noi a Destra la Politica è questo, null’altro. Passione, Servizio, Patria", ha dichiarato Giuseppe Mainiero, capogruppo di Fdi-An al consiglio comunale di Foggia. "Per noi - ha aggiunto Mainiero - la selezione del 'personale politico' resta una cosa seria. Un personale politico serio, preparato che sia capace di rappresentare al meglio, e il meglio, di un territorio. Il riscatto di Foggia e della Capitanata passa attraverso la definizione di una nuova classe dirigente, al passo con i tempi, che sappia trovare lo slancio per far rinsavire il nostro territorio".

Sono candidati alla Camera dei Deputati

-Collegio plurinominale 01:

Marcello Gemmato; Annamaria Caprio; Pietro Ciccimarra; Virginia Ambruosi.

-Collegio plurinominale 02:

Marcello Gemmato; Maria Rosaria Tucci; Pierpaolo Signore; Ivana Vallone.

-Collegio plurinominale 03:

Marcello Gemmato; Grazia Neglia; Nicola Ricci; Valeria Rotolo.

-Collegio plurinominale 04:

Marcello Gemmato; Stella Mele; Raimondo Lima; Anna Marta Patruno.

Al Senato della Repubblica

-Collegio plurinominale 01:

Filippo Melchiorre; Vita Maria Nocco; Gianvito Casarella; Anna Lamedica.

-Collegio plurinominale 02:

Daniela Garnero Santanché; Paolo Perrone; Antonietta Manghisi; Christian Continelli.

Candidati agli uninominali:

Filippo Melchiorre (Senato Bari)

Saverio Congedo (Camera Lecce)

Antonella Spezzati (Senato Foggia)