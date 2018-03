Camera e Senato, 54 candidati nei tre collegi uninominali: ecco dove e chi potranno votare i foggiani

32 candidati alla Camera (di cui la metà donne) nei tre collegi uninominali Puglia 14, 15 e 16, ventidue al Senato (di cui nove donne) nei due collegi Puglia 3 e 8. Chi oggi in nel capoluogo dauno e nel resto della Capitanata si recherà alle urne per rinnovare i seggi del Parlamento, riceverà due schede, una per la Camera e l’altra per il Senato (ammesso che abbiate compiuto il 25esimo anno d’età).

Nei collegi uninominali ottiene il seggio chi tra i candidati – indicati da coalizioni o partiti - prenderà più preferenze. Un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto così. Due terzi dei seggi, invece, saranno eletti con il sistema ‘proporzionale’ attraverso i collegi plurinominali (listini bloccati da un minimo di due a un massimo di quattro candidati). Ogni comune della provincia di Foggia è collegato a un collegio per la Camera e a uno per il Senato.

Collegi uninominali Camera dei Deputati

PUGLIA 14

Per gli aventi diritto al voto di Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Lesina, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino

I CANDIDATI ---> Rosario Cusmai (PD, Insieme, +Europa, Civica Popolare), Angelo Cera (Forza Italia, Lega, Noi con l’Italia, Fratelli d'Italia), Arcangela De Vivo (Liberi e Uguali), Carla Giuliano (Movimento 5 Stelle), Soccorsa Sabrina di Carlo (Potere al Popolo), Antonia Sesto (Casapound), Armando Dell'Oglio (Italia agli Italiani), Filomena Barra (Partito Valore Umano), Margherita Petronelli (Popolo della Famiglia), Antonia Sesto (Casapound), Maurizio Previtali (Partito Repubblicano Italiano)

PUGLIA 15

Per gli aventi diritto al voto di Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Carpino, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Isole Tremiti, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Ordona, Orta Nova, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta

I CANDIDATI ---> Michele Bordo (PD, Insieme, +Europa, Civica Popolare), Giandiego Gatta (Forza Italia, Lega, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia), Antonio Tasso (Movimento 5 Stelle), Michela D’Onofrio (Liberi e Uguali), Savino Franzi (Potere al Popolo), Matteo Tricarico (Casapound), Giuseppe Prencipe (Italia agli Italiani), Feliciano Lorusso (10 volte Meglio), Giuseppe Custode (Partito Valore Umano), Annamaria Tiritiello (Partito Repubblicano Italiano), Giuseppe Terlizzi (Popolo della Famiglia).

PUGLIA 16

Cagnano Varano, Foggia, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Vieste

I CANDIDATI ---> Michaela Di Donna (Forza Italia, Lega, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia), Lia Azzarone (PD, Insieme, +Europa, Civica Popolare), Rosa Menga (Movimento 5 Stelle), Marilena Di Padova (Liberi e Uguali), Mariassunta Marchesani (Potere al Popolo), Giovanni Pio De Giovanni (Popolo della famiglia), Nanni Spina (Casapound), Margherita Matrella (Italia agli Italiani), Dario Petrone (10 volte meglio), Patrizia Basto (Partito Valore Umano), Mauro Pagano (Partito Repubblicano Italiano), Giovanni Pio De Giovanni (Popolo della Famiglia)

Collegi uninominali Senato della Repubblica

PUGLIA 3

Per gli aventi diritto al voto di Andria, Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Carapelle, Carpino, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Isole Tremiti, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Ordona, Orta Nova, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trani, Trinitapoli Zapponeta

I CANDIDATI ---> Elena Gentile (PD, Insieme, +Europa, Civica Popolare), Maria Lucia Rollo (Potere al Popolo), Onesta Oriana Moscatelli (Italia agli italiani), Immacolata De Santis (Partito Comunista), Tommaso Caro (Partito Repubblicano Italiano), Nunzia Dambra (Casapound), Ruggiero Quarto (Movimento 5 Stelle), Giovanna Vitrani (Lista del Popolo), Sergio Paolo Francesco Silvestris (Forza Italia, Lega, Noi con l'Italia, Meloni), Ferdinando Di Biase (Popolo alla Famiglia), Anna Rizzi Francabandiera (Liberi e Uguali)

PUGLIA 8

Per gli aventi diritto al voto di Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Lesina, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco La Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino.

I CANDIDATI ---> Antonella Spezzati (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l'Italia, Lega), Massimo Russo (PD, Insieme, +Europa, Civica Popolare), Giuseppe Tommaso Trincucci (Liberi e Uguali), Marco Pellegrini (Movimento 5 Stelle), Giacinto Soccio (Potere al Popolo), Raffaella Ianzano (Casapound), Luigi Palladino (Italia agli Italiani), Giuseppe Casarola (Partito Comunista), Silvio Lannunziata (Partito Repubblicano Italiano), Renato Ventura (Lista del Popolo), Anna Mastrangelo (Popolo della Famiglia)