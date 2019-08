Nuovo presidente Sporting club Siponto, Fabio Silvis sfida Di Stasio: "Ecco il mio programma"

Tra i candidati per la presidenza dello Sporting Club di Siponto – le cui elezioni sono in programma domani – c’è anche Fabio Silvis. Il responsabile dei servizi finanziari di Am Service si confronterà con il presidente uscente Vittorio Di Stasio.

Con l’eponima lista composta da Luigi Maida, Tiziana Granato, Pasquale Tomaiuolo, Angela Ciuffreda, Danilo Rosania, Antonella Riccardo, Enzo Audiello e Roberto Scarabello, Silvis ha illustrato i punti del suo programma.