La cerignolana Elena Gentile prova tornare a Bari: l'ex europarlamentare annuncia la candidatura con il PD

Dopo la parentesi da eurodeputata e l'esperienza delle Primarie del centrosinistra, Elena Gentile proverà a riprendersi Bari candidandosi alle prossime elezioni regionali in Puglia. "Con la partecipazione alle primarie avevamo assunto anche l’impegno a candidarci qualunque ne fosse stato l’esito. Era un patto d’onore di tutti i candidati alle primarie. Ed io intendo rispettarlo" spiega.

L'ex assessore dei governi Vendola ha scelto ancora una volta il Partito Democratico: "Candidandomi nel partito che ho attivamente contribuito a fondare, cui mi sono sempre onorata, e mi onoro, di appartenere. E mettendo a disposizione del territorio e delle persone la dote di esperienza istituzionale e di governo di cui sono portatrice".

Prosegue l'esponente politico di Cerignola: "Perché, come non perdo mai occasione di sottolineare, la Puglia si governa non chiudendosi nei propri confini come in una torre d’avorio ma allargando l’orizzonte di riferimento. Facendo sintesi con le altre regioni del Mezzogiorno, in modo da fare massa critica per rappresentare con maggiore incisività e peso al Governo del Paese e alle Istituzioni Europee le esigenze e i diritti delle comunità del Mezzogiorno".