Il Ministro Bonetti a Foggia: sul tavolo la riforma 'famiglia' del Governo Conte (e una panchina rossa per le vittime di femminicidio)

Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia del Governo Conte, esponente di Italia Viva, sarà a Foggia lunedì prossimo, 16 dicembre. La Ministra Bonetti incontrerà i cittadini alle ore 17:00 presso la Sala Fedora del Teatro U. Giordano. Nel corso dell’incontro illustrerà la sua proposta di Family Act, l'ambizioso progetto di riforma destinato a entrare in funzione nel 2021, e che prevede un assegno mensile universale per i figli minori, incentivi alle aziende per il ritorno delle donne al lavoro dopo la maternità, indennità e detrazioni fiscali per le prestazioni di caregiving e molto altro.

Il programma della visita della Ministra a Foggia contempla anche una visita alle ore 15:30 presso il Centro Polivalente di Parco Città e la donazione di una panchina rossa al Comune di Foggia dedicata a tutte le vittime di femminicidio nei pressi del Teatro.