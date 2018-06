"Disastro ambientale" ad Apricena, il Comune si costituirà parte civile: "Non giriamo la testa dall'altra parte"

"L'amministrazione comunale di Apricena si costituirà parte civile nel processo penale contro i delinquenti responsabili del disastro ambientale, accertato dalle attività svolte dai carabinieri, che hanno portato al ritrovamento di una discarica abusiva in agro di Apricena, nei pressi della SS 89 verso San Nicandro Garganico".

Lo annuncia il sindaco Antonio Potenza: "Questa amministrazione comunale, da anni attenta alle tematiche ambientali, quotidianamente e spesso in silenzio denuncia tanti episodi di illegalità e collabora attivamente, come fatto in questo caso, con le Forze dell'ordine per il controllo del territorio. Anche in questo caso la città di Apricena si costituirà parte civile, come già fatto in precedenza e soprattutto continuerà a non girare la testa dall'altra parte, come purtroppo è stato in passato. Si ringrazia il maresciallo Giuseppe Sillitti ed i suoi collaboratori per l'intervento in questione e si invita la popolazione a continuare a denunciare qualunque tipo di attività illecita nella nostra città, esattamente come fatto in questo caso da alcuni cittadini".