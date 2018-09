Ecco i giovani leghisti foggiani di 'Capitan' Salvini

Il neo segretario provinciale della Lega Giovani di Capitanata, Mario Giampietro ha designato i componenti che formeranno il direttivo provinciale del movimento giovanile leghista.

Il massimo organo provinciale sarà composto dal dott. Alessandro Marzocco, vicesegretario; dal dott. Fabrizio Simone, responsabile comunicazione e social, nonché delegato alla Cultura; da Alfonso Carella, responsabile organizzazione; da Antonella Castriotta, responsabile quote rosa; da Walter Spinapolice, delegato ai rapporti col mondo scolastico e universitario; dal dott. Saverio Puzio, responsabile sicurezza e immigrazione; dal dott. Pietro Nevola, responsabile ambiente; e Michele Tricarico, che detiene la delega allo Sport.

“La mia squadra è formata da giovani laureati e giovani professionisti, ma anche da studenti universitari. L’intera provincia ha accolto con grande favore la nascita della Lega Giovani. Alcuni ragazzi del direttivo provengono da Manfredonia, infatti. Siamo in contatto con ragazzi di varie realtà – Lucera, Troia, Cerignola, Monte Sant’Angelo – per poter estendere il movimento giovanile. Le idee di Matteo Salvini non attraggono solo gli adulti. I ragazzi ci cercano quotidianamente, sono ansiosi di fare politica. Questo è un bene: il futuro dipende da noi. Per quanto riguarda la realtà foggiana, contiamo di intraprendere nuove iniziative già nel mese di settembre”, ha dichiarato Mario Giampietro.