Vendola esce dall'ospedale e torna a casa dopo l'infarto: "Ringrazio i pugliesi per la loro vicinanza"

Dopo la paura torna il sereno. Con un twitter Nichi Vendola, ex governatore della Regione Puglia, colpito da un un infarto mentre si trovava alla Camera dei Deputati, fa sapere di essere tornato a casa dai suoi cari e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale Gemelli di Roma per la professionalità e l'umanità: "La mia gratitudine va anche a tutti e a tutte coloro, amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini che dalla Puglia e dal resto del Paese hanno voluto essermi vicino in un momento difficile per me. A tutti e a tutte dico grazie e a presto!"