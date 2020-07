Il sindaco di Lucera si è dimesso. Antonio Tutolo lascia la fascia tricolore per le Regionali

Il sindaco di Lucera Antonio Tutolo ha rassegnato le dimissioni. Le ha protocollate in Comune poco prima delle 14. Entro questa settimana avrebbe dovuto prendere una decisione in considerazione dei tempi previsti per lo scioglimento del Consiglio comunale, affinché si potesse tornare alle urne a settembre. Ha scelto: è ufficiale la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Lascia Palazzo Mozzagrugno poco più di un anno dopo la sua riconferma.

A caldo, sembra incassare il colpo il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Pitta, candidato in pectore alla carica di consigliere regionale in una lista a sostegno di Michele Emiliano, ma anche papabile candidato sindaco: "C'è una nuova partita, adesso vediamo di fare sintesi e di capire come affrontare le sfide che ci attendono. Sono pronto a mettermi a disposizione del gruppo per capire in quale direzione andare e come assecondare il bene della città". Sulla volontà di fare un passo indietro non si sbottona così su due piedi: "Vediamo il gruppo che cosa pensa di fare e ci regoliamo di conseguenza. Penso che ci vedremo a brevissimo date le dimissioni del sindaco, che sono naturalmente revocabili nei prossimi 20 giorni, però è un dato ufficiale dal quale partire".