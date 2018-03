Dimissioni di Landella, Vitali avverte Fdi e Lega: "Azione gravissima, ci saranno conseguenze"

"Un fatto di gravità inaudita che avrà senza dubbio ripercussioni anche in futuro". Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Luigi Vitali, commenta così la crisi al Comune di Foggia, provocata da consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega, che ha determinato le dimissioni del sindaco Franco Landella. "Il centrodestra unito -aggiunge- ha portato a casa non la vittoria alle elezioni politiche, ma certamente un buon risultato. Un dato che qualcuno ha già dimenticato, presentando un ordine del giorno contro Landella che, per serietà, ha rassegnato le sue dimissioni. Quello che è accaduto - conclude Vitali - sarà attenzionato anche e soprattutto a livello nazionale".