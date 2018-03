Manfredonia: si è dimesso l'assessore al Bilancio Pasquale Rinaldi

Il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, ha accettato le dimissioni presentate dall’assessore al Bilancio, Pasquale Rinaldi. Nella sua comunicazione, l’assessore Rinaldi ha spiegato che “le ragioni di tale irrevocabile decisione si rinvengono in motivazioni di carattere strettamente personale che non mi consentono, in questo momento, di esercitare al meglio le funzioni a me demandate ed i gravosi compiti ad esse annessi”.

“Ringrazio Pasquale Rinaldi – afferma il sindaco Riccardi – per la disponibilità mostrata in questi anni e per il lavoro svolto, con grande generosità ed impegno, nel solco delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale”. “Apprezzo la correttezza e il senso di responsabilità di Pasquale Rinaldi, che lo hanno contraddistinto in questi anni da assessore al Bilancio, così come, nel lungo periodo in cui abbiamo lavorato insieme al servizio della Città, ho avuto modo di apprezzare sia le sue capacità e sia la passione che ha caratterizzato il suo operare. Nel ringraziarlo per l’incisivo apporto fornito in questi anni all’azione amministrativa, colgo l'occasione - conclude il sindaco - per rivolgergli i migliori auguri, nella certezza che, nei prossimi impegni a cui si dedicherà, saprà investirvi le energie e le competenze acquisite”