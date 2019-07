Ultima ora: si è dimesso (di nuovo) l'assessore Leo Di Gioia

Il foggiano Leonardo Di Gioia si è imesso da assessore della Regione Puglia. La notizia è di questi minuti. Di Gioia ha consegnato le sue deleghe al presidente Michele Emiliano. Le dimissioni hanno decorrenza dal 5 luglio, scrive egli stesso nella lettera missiva ad Emiliano. "Caro presidente, con la presente sono a rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di Assessore con delega all'Agricoltura della giunta da te presieduta con decorrenza dal 5 luglio 2019.

Tale termine differito rispetto alla data di presentazione di questa nota mi consentirà di partecipare a due audizioni presso la Camera dei Deputati per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni su qestioni agricole in programma mercoledì 3 p.v. e di salutare giovedì 4 il personale in assessorato.

Ti ringrazio - aggiunge- per la grande opportunità che in questi anni mi hai dato, conferendomi un ruolo di primaria importanza nella nostra Regione e a livello nazionale con il Coordinamento dei colleghi di tutta Italia, e per l'affetto che hai più volte manifestato anche pubblicamente per me. Continuerò a lavorare per la Puglia con impegno e lealtà".

E' la seconda volta nel giro di pochi mesi che l'assessore all'Agricoltura lascia. Nel mese di gennaio per le rimostranze, diffuse e pesanti, del mondo agricolo e conseguente frattura politica con Emiliano. Non è un mistero che Di Gioia si stia spostando sempre più a destra: alle elezioni Europee votò Massimo Casanova (Lega), prima ancora si divise dal Pd sulla elezione del presidente della Provincia (perorando la causa di Nicola Gatta). Il voto delle regionali non è lontano e non è improbabile che l'assessore voglia riorganizzarsi in autonomia. Voci raccontano anche di un incarico di prestigio a Roma per intercessione del suo amico leghista Centinaio, ministro delle politiche agricole. In caldo anche la prima poltrona dell'Ismea.