Emiliano con i gilet arancioni. A Di Gioia: "Se ritira dimissioni accetto, pronto ad ascoltare il suo punto di vista"

Il tavolo era stato concordato dopo la manifestazione della scorsa settimana a Bari.

La Xylella

“L’incontro è stato molto positivo. Abbiamo concordato – ha detto Emiliano al termine - che c'è innanzitutto un fortissimo appello all'unità di tutto il mondo agricolo. Il tavolo di crisi, che è un tavolo di emergenza, ha manifestato su mia sollecitazione l’intento che il mondo agricolo sia il più unito possibile nella gestione delle due emergenze: Xylella e gelata. Sulla Xylella: noi a breve concorderemo una piattaforma comune per integrare il decreto che il Ministro sta preparando contro la Xylella e stiamo cominciando a prendere in esame la possibilità di svolgere all'interno della fascia di contenimento attività straordinarie per rallentare ulteriormente l'espansione della malattia; attività straordinarie che dovranno coinvolgere le stesse aziende agricole, le loro organizzazioni, i Comuni ma anche i privati che dovessero avere piante ospiti che sono in grado di propagare la xylella.

I Consorzi

Sui Consorzi e sulla distribuzione dell’acqua tra pochi giorni bisognerà decidere se i Consorzi di bonifica dovranno proseguire sulla loro strada venendo restituiti alle aziende agricole, perché i Consorzi non sono della Regione Puglia ma la Regione Puglia li sta solo commissariando a causa dei buchi di bilancio che si sono verificati negli anni. E quindi bisognerà decidere rapidamente se i Consorzi dovranno rientrare nella gestione da parte delle aziende o se invece la legge regionale pugliese debba essere applicata, assegnando la distribuzione dell'acqua all' Acquedotto pugliese

Le gelate

Un'altra questione fondamentale sono i risarcimenti che il Governo deve dare alla olivicoltura pugliese a causa della gelata. Sul punto, la richiesta che viene avanzata dal tavolo è quella di un risarcimento di almeno 100 milioni di euro che il Ministro esaminerà quando, nei prossimi giorni come si è impegnato a fare, verrà a Bari proprio per discutere di queste vicende.

Dimissioni Leonardo Di Gioia

Sulle dimissioni dell’assessore Di Gioia questo gruppo di agricoltori che ho incontrato oggi ha rivolto un appello all'assessore perché rientri al lavoro, anche perché questo non è il momento dei distinguo, ma è il momento della lotta. Sono d'accordo con loro, in questo momento le posizioni personali sono importanti e che la dignità personale è sempre importante, ma qui è in corso una battaglia contro danni gravi all'agricoltura pugliese che prevede che tutti si impegnino al massimo. Noi cercheremo di impegnare tutte le energie possibili dalla Regione Puglia nel sostenere il mondo dell'agricoltura pugliese.

Poiché per il prossimo 17 gennaio c'era timore da parte di qualcuno che la Regione Puglia potesse perdere il coordinamento della Conferenza delle regioni dico che non c'è nessuna preoccupazione da questo punto di vista, perché se l' assessore Di Gioia dovesse decidere di non ritirare le dimissioni ci andrò io personalmente e fino a che non si deciderà diversamente, la delega la terrò io. Non mi manca l’entusiasmo per lavorare con questa gente tosta, ma anche meravigliosa, perchè le organizzazioni con le quali ci stiamo confrontando oggi e quelle che incontrerò nei prossimi giorni come la Coldiretti, sono fatte da persone straordinarie, che lavorano dalla mattina alla sera e meritano anche l’impegno personale del presidente, senza mancare di rispetto a nessuno. Fermo restando che se Di Gioia decide di ritirare le dimissioni io sono felice e sono pronto a riprendere il lavoro insieme al più presto ascoltando con grande attenzione il suo punto di vista “.

I cinque assessori a Leo Di Gioia

Sulle dimissioni dell'ex assessore regionale di Foggia, attraverso una nota congiunta sono intervenuti anche i consiglieri regionali Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio, Giuseppe Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni.

“Si mettano da parte le polemiche politiche. E si riparta da uno spirito nuovo, aprendo un confronto maturo su un tema che nella nostra agenda politica deve essere prioritario: la tutela e il rilancio del comparto agricolo, uno dei pilasti portanti dell’economia pugliese. Per questo anche noi rilanciamo un appello al collega consigliere Leo Di Gioia: ritiri le dimissioni e ritorni alla guida del suo assessorato. Leo Di Gioia nel suo discorso da assessore dimissionario ha posto delle questioni che non vanno assolutamente sottovalutate. Se teniamo davvero al bene della Puglia e delle legittime istanze del comporto agricolo, si apra subito un tavolo di lavoro, serio e senza divisioni. Non si perda altro tempo inseguendo contese politiche, speculazioni elettorali e conflitti che sicuramente non aiutano a risolvere i problemi seri dei nostri territori. Per queste ragioni crediamo che il contributo di Leo Di Gioia sia ancora utile e prezioso per il governo di centrosinistra, in una fase cruciale che vedrà la Regione impegnata sui fronti della Xylella e del Psr”.