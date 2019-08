Cusmai: "Positiva la nomina di Arena alla Fiera, ma serve una nuova governance in tempi rapidi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“La nomina di Massimiliano Arena a Commissario dell’Ente Fiera è certamente una notizia positiva per la Capitanata. In tal senso, la Giunta regionale ha sicuramente deciso di scegliere un professionista valido che, sono certo, saprà guidare con entusiasmo e capacità la Fiera di Foggia”.

E’ quanto afferma il coordinatore regionale di Italia in Comune, Rosario Cusmai, che prosegue: “L’Ente fieristico, ormai commissariato da quattro anni, ha bisogno di un rilancio concreto per tornare ad essere, in tempi rapidi, un polo di riferimento per l’economia del territorio. La Fiera deve sapersi adeguare ai tempi.

Vi è quanto mai necessità di una profonda rivisitazione, non solo strutturale, ma anche rispetto a quelle che sono le funzioni di un centro di eccellenza che deve funzionare tutto l’anno, cercando di attirare operatori economici vecchi e nuovi per tornare alla ribalta nazionale ed internazionale. Augurando a Massimiliano Arena un proficuo lavoro – conclude Cusmai – auspico che alla fase commissariale faccia rapidamente seguito quella in cui la Fiera di Foggia possa contare su una governance pienamente attiva e operativa, perfettamente integrata in un virtuoso sistema istituzionale in cui gli Enti del territorio possano concorrerne al rilancio e allo sviluppo”