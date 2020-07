"Curia e Comune responsabili", crollo di via Civitella: "Cittadini pagano le conseguenze. Organizziamo un'assemblea pubblica"

“Il crollo di via Civitella è il simbolo del degrado dell'intero centro storico foggiano. Un altro palazzo abbandonato al suo prevedibile destino di fatiscenza; un'altra strada chiusa al traffico e chissà quando riaperta; un altro spazio civico interdetto; altre vetrine che si spengono e serrande che calano per non rialzarsi. E al centro di tutto questo disfacimento la chiesa di San Tommaso: simbolo dell'incuria e dell'inerzia delle istituzioni civiche e cattoliche”. È quanto dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco De Vito, dopo il crollo del solaio di una palazzina sabato sera, che fortunatamente non ha provocato feriti.

“Sabato notte c'ero anche io tra i vigili del fuoco intervenuti per il crollo e costretti a far sgomberare le famiglie che vivono nei pressi del palazzo in cui è avvenuto. C'ero anch'io a raccogliere le voci disperate e sconsolate di chi, come me, nel centro storico è nato, ha vissuto e soffre per il degrado frutto della completa assenza di un'idea di futuro per l'area più antica e di maggior pregio storico e culturale della città. L'Amministrazione comunale ha responsabilità precise a cui sfugge, come le ha la Curia arcivescovile. A pagarne le conseguenze sono i cittadini, ai quali è mio dovere dare voce”, continua De Vito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Come? Insieme ai consiglieri comunale del Partito Democratico, sto lavorando all'organizzazione di un'assemblea pubblica aperta ai residenti, ai commercianti, ai proprietari dei locali notturni, agli operatori del mercato di via Manzoni: a tutti quelli che non vogliono abbandonare il centro storico e vogliono che torni ad essere un luogo sicuro e bello”.