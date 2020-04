Il Pd interviene a gamba tesa nella crisi al Comune di Lesina: "Dieci mesi di malgoverno, paese senza guida né programmazione"

"Con una pandemia in corso, con la gente rinchiusa in casa, con molti concittadini che riescono a stento a sopravvivere, c'è chi non spende una parola, una spiegazione, nessuna sillaba sull'attuale crisi politica in amministrazione". Il Partito Democratico di Lesina interviene a gamba tesa sulla crisi all'interno della maggioranza del comune lagunare. "Parla uno sconosciuto di Foggia, tale Cusmai, che traccia convenienze politiche di parte, senza minimamente pensare che i cittadini di Lesina sono senza amministrazione da 10 lunghi mesi, senza pensare alla crisi in atto. Sembra che viva su Marte", attacca il segretario cittadino Giuseppe Di Perna, riferendosi al segretario provinciale della Lega, partito coinvolto nell'aspra querelle con il sindaco Roberto Cristino, che oggi si è smarcato ulteriormente rivendicando il civismo.

"Il comune di Lesina indice concorsi - continua Di Perna - mentre in tutta Italia si bloccano per decreto. Il Sindaco apre una crisi in un periodo incredibilmente unico dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.Chi prima si ergeva a portavoce con foto e video, oggi mette nelle parole di una specie di segretario di un partito che sta implodendo la crisi dell'Amministrazione. Non solo. Mentre negli altri comuni si sta ragionando di tornare ad una parvenza di normalità, a Lesina non si parla, non si ragiona, non si discute. C'è gossip e incredulità, commenti e discussioni che cercano di capire. Di fronte a questo scempio, ci sarebbe solo una cosa da fare, che non ci auguriamo in quanto siamo in periodo emergenziale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Pd di Lesina chiama a raccolta la minoranza per fare chiarezza: "Chiediamo una interpellanza a tutte le opposizioni per ricevere informazioni sulle questioni amministrative poste. Chiediamo che si riprenda al più presto il governo del paese, ormai lasciato senza guida e senza uno straccio di programmazione, ma solo con soggetti che emettono comunicati sterili che pensano ad una parte, ad un colore. È tempo di far sentire la voce di chi oggi sta soffrendo senza urlare. Parliamo delle attività chiuse da 50 giorni. Parliamo dei cittadini affamati. E purtroppo la mancanza di opportunismo politico non è finita. Dopo un lungo lavoro fatto dall'amministrazione Tucci, insieme al Cnr e a professionisti del calibro di Gianfranco Pazienza e l'ing. Nista, la Lega si vuole prendere meriti che non ha. Anzi, dopo dieci mesi di malgoverno, sono stati capaci di perdere finanziamenti già acquisiti. Non una parola, ovviamente, sullo stato in cui versa la cittadinanza, da parte di chi è chiamato alla responsabilità, che a quanto pare non interessa a nessuno. Serve dare una risposta a queste categorie.Svegliatevi!".