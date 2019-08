Crisi di governo, Foggia raccoglie l'appello di Giorgia Meloni. La Salandra: "Elezioni o pronti a scendere in piazza"

"La Puglia raccoglie l'appello di Giorgia Meloni ed è pronta a scendere in piazza Montecitorio qualora la crisi di governo non dovesse risolversi con il voto ma con la formazione di un governo nato per ingannare gli elettori e per salvare le comode poltrone". Ad invocare le piazze sono anche i Fratelli d'Italia pugliesi e foggiani.

"Abbiamo sempre contrastato le ipotesi di governi innaturali tra forze politiche diverse tra loro sin dal giorno dopo le Politiche di marzo 2018; abbiamo continuato a farlo in questi quattordici mesi di governo gialloverde evidenziando le storture programmatiche, chiedendo poi di andare al voto subito per restituire la parola agli italiani - unici veri sovrani anche secondo l'art.1 della Costituzione - e lo faremo, se necessario, da piazza Montecitorio". Lo dichiara Erio Congedo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia a margine delle dichiarazioni del presidente nazionale Giorgia Meloni che questa mattina ha incontrato il presidente Mattarella.

"Se la sovranità è in capo agli italiani ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, l’auspicio è che il Capo dello Stato non sia sordo dinanzi a quanto il popolo italiano ha manifestano in tutte le tornate elettorali successive all’oramai troppo lontano 4 marzo. E non sia cieco dinanzi al teatrino di Palazzo messo su ad arte dal PD negli ultimi mesi, non solo per continuare a conservare le poltrone del Parlamento, ma anche per imporsi sulle numerose nomine in ruoli strategici per il futuro del Paese" aggiunge il meloniano Giandonato La Salandra, segretario provinciale di Fratelli d’Italia.