Crisi politica e 'ambientale' al Comune di San Nicandro: Sassano (Lega) contro "i volponi della politica": "Elezioni subito"

Non tira solo aria di crisi politica al Comune di San Nicandro Garganico (come paventato nella sintesi di FoggiaToday di commento al voto provinciale). Al contrario, sembra esserci anche una crisi ‘ambientale’ o di ‘civile convivenza’.

Almeno così sembrano tradire alcuni post al vetriolo pubblicati dal consigliere in forza alla Lega, Costantino Valentino Sassano, che bolla con epiteti tutt’altro che lusinghieri il primo cittadino ed il resto della amministrazione. L’avvocato Sassano, stando a commenti raccolti nei corridoi del Comune, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) voler prendere le distanze dalla maggioranza.

Almeno così lasciano intendere alcuni suoi post sul suo profilo FB, in cui invoca “nuove elezioni subito” e punta il dito contro certi “volponi della politica”. Poi si appella al Capitano Salvini: “Caro Matteo, io oggi ho fatto il mio dovere alla provincia, adesso fai un po’ di pulizia di volponi politici”. Tutto ciò accade alla vigilia di un momento importante per la cittadina garganica, in attesa di ricevere fondi europei per 2milioni di euro da destinare alla rigenerazione urbana.