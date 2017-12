Specchio: “Contro la criminalità non bisogna abbassare la guardia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“I fatti delinquenziali avvenuti nei giorni scorsi, offuscano la parte sana della città e quella volontà messa in campo dall’amministrazione comunale di dare un volto nuovo e diverso alla nostra comunità”. A dichiararlo è Vincenzo Specchio, delegato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola.

“La politica non deve abbassare la guardia; la lotta alla criminalità non deve conoscere tregue né divisioni ideologiche. Come delegato alle attività produttive credo si debba fare il punto sulla situazione e urlare in tutti i modi il nostro dissenso contro chi impedisce a Cerignola di divincolarsi dalla morsa della criminalità”, afferma Specchio che rimarca come “per tutto il mese di dicembre siamo stati al centro dell’attenzione dei media giornali ponendo al primo posto cultura ed eventi natalizi. I buoni risultati ottenuti devono spingerci a non demordere: chiedendo nelle sedi opportune la repressione degli atti delinquenziali e dall’altra parte facendo emergere la cultura di una città che ha voglia di scrollarsi di dosso la vecchia nomea”.