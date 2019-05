La Lega provinciale replica ai migranti in protesta, Cusmai: "Fatevene una ragione, il business è finito"

Così il segretario provinciale della Lega, Daniele Cusmai, sul corteo dei migranti svoltosi in mattinata a Foggia promosso da 'Campagne in Lotta' per chiedere alle istituzioni di fermare lo smantellamento dell'ex pista di Borgo Mezzanone. "Ho appreso della manifestazione di stamane dei migranti a Foggia e del comunicato diramato dall’associazione “Campagne in Lotta” dove si richiedono case, lavoro e diritti - scrive Cusmai-. Ribadisco la bontà della linea politica dettata dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sostenendo che il ghetto di Borgo Mezzanone, unitamente ad altre vergogne e illegalità a cielo aperto presenti in Italia, debba essere smantellato.

La Lega è contro lo sfruttamento ed è favorevole ad un’immigrazione che accolga solo gli aventi diritto, così da poter garantire a chi regolarmente entra in Italia di poter avere una vita dignitosa. Tutto ciò che non rientra nella legalità sarà combattuto senza se e senza ma".

"Con la Lega al governo si è posto fine al business della finta assistenza, dello sfruttamento dell’immigrazione e qualcuno deve farsene una ragione, soprattutto coloro che continuano a dare false speranze al fine di lucrare sulla pelle di chi vive una condizione disagiata e spera di trovare in Italia un El Dorado che non esiste" conclude.