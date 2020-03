Emergenza Coronavirus: ufficiale il rinvio del Referendum sul taglio dei parlamentari

Il Refendum sul taglio dei parlamentari, in programma il prossimo 29 marzo è stato rinviato a data da destinarsi. Ad annunciarlo, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"Abbiamo valutato su proposta del ministro Lamorgese la fattibilità del referendum e abbiamo verificato che non c'erano le condizioni deliberando il rinvio del Referendum Costituzionale", ha dichiarato il capo del Governo.

La prossima data sarà decisa nei prossimi giorni, verosimilmente entro il 23 marzo dopo un consulto con i comitati del Sì e del No: "Si tratta di un rinvio sine die", ha aggiunto il Premier.