Emergenza Coronavirus, il lavoro di Amiu e Ataf non si ferma: "Ringraziare i dipendenti è un dovere etico e istituzionale"

“In questi giorni difficili è importante esprimere un sincero e doveroso ringraziamento alle lavoratrici ed ai lavoratori che assicurano servizi essenziali per la nostra comunità, a cominciare da coloro i quali operano per la pulizia e la sanificazione delle strade ed il trasporto urbano. Lavoratrici e lavoratori esposti a rischi, che con generosità e spirito di sacrificio fanno ogni giorno il proprio dovere. È quanto dichiarano gli esponenti del gruppo consiliare della Lega Salvini Puglia Salvatore De Martino e Concetta Soragnese.

"È importante dire grazie a chi si occupa di sanificare la città ed assicura il trasporto pubblico per quanti, purtroppo, sono costretti a muoversi per lavoro. I dipendenti di Amiu SpA e di Ataf SpA stanno dimostrando serietà e dedizione, in un momento drammatico e terribile. Dire loro grazie, dunque, non è semplice retorica ma dovere etico ed istituzionale.

"Soprattutto - concludono i due consiglieri comunali - in questo frangente riteniamo giusto rivolgere anche un appello alla nostra comunità, affinché abbia cura di conferire i rifiuti in modo corretto e, poiché i mezzi pubblici oggi più che mai sono esclusivamente al servizio di chi debba spostarsi per comprovate necessità, di restare a casa. Dimostriamo vicinanza a questi lavoratori ed amore per la nostra Foggia”.

