Medici e infermieri senza dispositivi di protezione. Salvini: "Segnalazioni anche da Foggia, Governo intervenga subito"

Il leader della Lega Matteo Salvini, in contatto nelle ultime ore con gli amministratori locali pugliesi, imprenditori e professionisti che lavorano nelle strutture sanitarie, denuncia la carenza di dpi negli ospedali, anche in quello di Foggia.

“Niente mascherine e camici. Anche dall’ospedale di Foggia mi segnalano la mancanza di dispositivi di protezione per i medici, per gli infermieri e per il resto degli operatori sanitari. Molti di loro utilizzano mascherine chirurgiche, anche per più di dieci ore, che però sono inadatte a garantire l’alta protezione dal virus: chiedo al governo di intervenire tempestivamente, perché da Nord a Sud è un problema che si presenta quotidianamente. E chiedo al governatore Michele Emiliano di esprimere concreta "solidarietà a chi combatte in prima linea”.