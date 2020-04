Barriere anticontagio "vanno installati in tutti gli uffici". I cinquestelle di Foggia: "Importanti anche i termoscanner"

Il movimento 5 stelle con il consigliere comunale Giuseppe Fatigato torna sulla questione della installazione delle barriere anti-contagio da Coronavirus negli uffici pubblici e comunali. “Una richiesta ed una sollecitazione delle ultime settimane che, come Movimento 5 stelle, abbiamo fortemente voluto e sottoposto all’attenzione del sindaco Landella per tutelare la salute dei dipendenti comunali e degli stessi cittadini, che dal primo aprile scorso si stanno recando numerosi presso gli uffici di corso Garibaldi e presso le sedi circoscrizionali per l’acquisizione, la consegna ed il ritiro dei buoni spesa disposti dalla amministrazione comunale grazie ai fondi distribuiti dal governo centrale. Da giovedì scorso ad oggi, presso le circoscrizioni Cep e Candelaro e presso la sede del comune, si è provveduto alla installazione, come promessoci, e ieri ne sono stati dotati anche gli uffici della polizia urbana”.

Il portavoce dei cinquestelle di Foggia prosegue: “Attendiamo che si continui in questa direzione e che si faccia di più, dando priorità alle sedi maggiormente frequentate dai cittadini in questo momento di emergenza non solo sanitaria ma anche sociale. E’ necessario si installino altre barriere anti-contagio presso tutti gli uffici”.

Fatigato fa sapere che all’istituto Palmisano, dove è previsto il ritiro dei buoni spesa da parte dei cittadini, non ci sono ancora barriere. “Non sappiamo quanto durerà questa epidemia e bisogna scongiurare ogni rischio di contagio provvedendo a dotare ogni sede comunale di questo dispositivo: l’ufficio immigrazione, emigrazione e via via tutti gli altri. Non solo, questo non basta: si provveda anche alla distribuzione dei kit di protezione individuale, mascherine, guanti e colonnine gel. Faremo richiesta alla amministrazione anche dei termoscanner. Non possiamo sottovalutare questa emergenza, anche per i mesi a venire, ed abbiamo il dovere di dare noi per primi il buon esempio, dimostrando con i fatti che abbiamo a cuore la salute dei cittadini e dei lavoratori.”.