Il sindaco di Vico infuriato con Conte: "Soldi alla sua città, sarà più comodo per lui quando andrà a trovare parenti e amici"

All'indomani della protesta dei sindaci dei Monti Dauni e delle dichiarazioni di Rocco Di Brina, primo cittadino del Carpino, è il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, a bocciare il 'Contratto Istituzionale dello Sviluppo per la provincia di Foggia' perché "non ha alcun senso ed è privo di una seppur minima visione strategica e unitaria dello sviluppo capace di integrare tutti i territori”.

Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano, non usa mezzi termini per bocciare il piano voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Il premier ha scelto di finanziare, con quasi 10 milioni di euro, lavori sulla viabilità cittadina di San Giovanni Rotondo. Alla sua città, complessivamente, Conte ha riservato quasi 70 milioni di euro, circa un quarto del totale degli investimenti previsti. Una valanga di soldi concentrata in un unico comune, ma nemmeno un euro per la superstrada e per il Distretto turistico del Gargano”, ha aggiunto Sementino.

“Per la provincia di Foggia siamo all’ennesima occasione perduta, purtroppo. E’ sconfortante vedere come un’opportunità per tutta la Capitanata sia stata utilizzata per ‘marcare il territorio’ col manuale dei vecchi volponi della politica. Oltre a questo, però, ci sono anche tanta approssimazione, molto pressapochismo e una concezione tutta propagandistica della politica. Le risorse aggiuntive del Governo sono poche, in molti casi i fondi per alcuni vecchi progetti erano stati già stanziati. Quello che manca è proprio la visione globale dello sviluppo di una provincia. Non sono stati finanziati, tra gli altri progetti accantonati, la Regionale 1 invocata dai Monti Dauni, la superstrada del Gargano, il Distretto turistico e il Distretto agroindustriale: paradossalmente, si tratta proprio dei progetti che avevano una visione d’insieme perché collegavano e integravano territori. Come Comune di Vico del Gargano, abbiamo deciso di presentare un unico progetto, 2 milioni di euro per la riqualificazione del centro storico. Non è nell’elenco dei progetti che saranno finanziati. Si è preferito puntare sulla viabilità di San Giovanni Rotondo, così quando Conte va a trovare parenti e amici ci arriva più comodo”, ha concluso Sementino.