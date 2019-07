Conte scontenta la Capitanata, i parlamentari cinquestelle corrono ai ripari. Ai sindaci: "Spazio per altre proposte, incontriamoci"

Contratto istituzionale di sviluppo, i parlamentari del M5S della Provincia di Foggia, Pellegrini, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale e Troiano, nonché il parlamentare europeo Furore e la consigliera regionale Barone, incontreranno i sindaci scontenti. Lo faranno venerdì prossimo. Di seguito la nota congiunta: "Nei giorni scorsi, nell’ambito del "Cis Capitanata", sono stati approvati 43 progetti, presentati dai Comuni e da altri soggetti, che riceveranno un finanziamento complessivo di 280 milioni di euro e che saranno presto cantierati, con conseguenti importanti ricadute sullo sviluppo del nostro territorio.

La selezione di tutte le proposte inviate sino ad oggi ha obbedito a criteri oggettivi e rigorosi ma ciò ha determinato - purtroppo - il non accoglimento di alcuni progetti e, tra questi, alcuni riguardanti zone della nostra Provincia bisognose di interventi tangibili e di impulsi significativi allo sviluppo.

Allo scopo di superare questa criticità e considerato che c'è ancora la possibilità di presentare ulteriori proposte, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso incontrare tutti i sindaci della Provincia di Foggia per ascoltare le esigenze dei rispettivi territori, per metterci a loro disposizione – se lo desiderano - al fine di supportarli per individuare le priorità delle rispettive comunità, per scegliere le direttrici di sviluppo virtuose, per fare rete con altri Comuni aventi vocazioni e problematiche simili, per individuare ambiti di intervento per zone omogenee e, infine, per aiutarli ad affinare le loro (nuove) proposte progettuali.

In definitiva, scopo di questo incontro - che si terrà venerdì 12 luglio, alle ore 11.30, presso la Provincia di Foggia in Piazza XX Settembre – è quello di innescare un percorso virtuoso che porti alla redazione e alla presentazione di altri e nuovi progetti per il Cis, di più largo e ampio respiro".