I contrassegni non arrivano, disabili costretti a pagare sulle strisce blu: “Il Comune che fa?”

Parcheggi a pagamento per disabili: ne torna a parlare il consigliere comunale di Forza Italia Nicola Russo che non lesina critiche all’Amministrazione Comunale. Russo parte ricordando che quando nell’ottobre del 2016 il consiglio comunale provvide alla modifica dell'articolo 4 comma 1 del regolamento della sosta a pagamento, si astenne in quanto “ritenevo e ritengo ancora che ATAF non può fare cassa sulle spalle di persone che vivono già un disagio personale”.

Il Consigliere ricorda che “In tale occasione – ricorda Russo – si era previsto un emendamento in aggiunta alla modifica dell'articolo 4 del suddetto regolamento, che prevedeva limitatamente alle categorie previste dell'articolo 116 comma 4 del nuovo codice della strada, il rilascio su domanda, a cura del comune di Foggia, di appositi contrassegni da esporre visibilmente sui mezzi adottati con accorgimenti alla guida del conducente in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Questo a oggi non è ancora avvenuto, nonostante richiesta di apposito contrassegno da esporre sui mezzi adattati alla guida da parte dei conducenti disabili”.

Un ritardo che danneggia i tanti disabili che, trovando gli stalli occupati, si sono visti costretti a parcheggiare sulle strisce blu, vedendosi poi recapitare al proprio domicilio la multa effettuata dalla polizia municipale, non avendo esposto il contrassegno personale che il comune avrebbe dovuto rilasciare. “Tutto ciò, malgrado la normativa nazionale garantisca omogeneità su tutto il territorio dell'Unione europea e preveda come unico documento valido il contrassegno europeo di cui al D.P.R. 30 luglio 2012 numero 151. L' attuale situazione sta creando notevoli disagi, anche in termini di costi, ai disabili foggiani e non”.

Russo incalza: “C’è poco rispetto per le fasce deboli. Da parte del nostro Comune sta venendo a mancare sempre più il rispetto per i propri cittadini, per i più deboli, per coloro che hanno necessità di utilizzare i parcheggi, per quelle persone che vogliono vedersi riconosciuto il diritto di frequentare qualsiasi zona della città. Tali soggetti non devono assolutamente sentirsi ingabbiati dalla loro disabilità e devono essere libere di condurre una vita dignitosa e senza alcuna barriera al pari di tutti”.



Il consigliere comunale propone, in base al D.P.R. 151 del 2012, di concedere nuovamente la possibilità di sostare gratuitamente all’interno degli stalli blu- che l'Amm. comunale di cui faccio parte conceda nuovamente di parcheggiare gratuitamente negli stalli di colore blu, qualora i posti riservati ai disabili fossero tutti occupati, “considerando che i cittadini con grave disabilità necessitano esclusivamente delle proprie auto per garantirsi la mobilità”.