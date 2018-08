Conte e Salvini a Foggia: vertice sulle morti dei braccianti e sul caporalato

Domani pomeriggio il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini saranno a Foggia per un vertice in Prefettura convocato d'urgenza in seguito ai due terribili incidenti stradali avvenuti in Capitanata e rispetto al fenomeno del caporalato. L'appuntamento è alle 15

CosÌ Il presidente del Consiglio dei Ministri su Fb: "Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai familiari delle vittime. Un grazie alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai soccorritori e ai responsabili degli enti locali e regionali e della Protezione civile con i quali sono stato costantemente in contatto per tutta la giornata"

Nel capoluogo dauno arriverà anche il segretario nazionale del Partito Democratico. Maurizio Martina avrß un incontro con le organizzazioni sindacali dopo le tragedie di oggi e sabato.