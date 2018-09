Dopo Papa Francesco nella città di San Pio arriva il Premier Conte. Il sindaco: "Siamo onorati"

Il 21 settembre Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, farà visita alla Città di San Giovanni Rotondo. Per organizzare al meglio la visita del Presidente del Consiglio, l'Amministrazione comunale ha inteso formare un comitato che avrà il compito di sovraintendere all’accoglienza del premier. Oltre al sindaco fanno parte del comitato l'assessora Rossella Fini e i consiglieri comunali Daniela Di Cosmo, Marianna Natale, Claudio Pazienza e Claudio Russo.

"Dopo la visita di papa Francesco, l'arrivo del primo ministro, sarà una ulteriore occasione per dimostrare la capacità di accoglienza di San Giovanni Rotondo. La costituzione del comitato non è altro che il rafforzamento di questa capacità e il rimarcare che la nostra città è pronta a raccogliere ogni sfida organizzativa, così come abbiamo già dimostrato in precedenti eventi. Siamo onorati della visita di Giuseppe Conte, e siamo pronti a riabbracciare il nostro illustre concittadino, riservando un’accoglienza che è quella tributata a una carica istituzionale della Repubblica italiana, ma è anche la testimonianza del grande affetto, stima e profonda amicizia che lega la città di San Giovanni Rotondo al presidente del Consiglio», afferma il sindaco Costanzo Cascavilla.

Non è stato ancora definito il programma della visita. «Stiamo lavorando con l’ufficio cerimoniale di Palazzo Chigi per mettere a punto ogni aspetto della presenza del premier Conte. Entro 24 ore avremo un programma condiviso e che riserverà molte sorprese al popolo sangiovannese e ai tanti pellegrini che arriveranno in città per la veglia per il transito di san Pio», sottolinea il sindaco.