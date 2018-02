Il grande esempio di maturità di Cerignola, “che ha molto da insegnare sulle politiche migratorie”

Martedì scorso presso la sala conferenze del Palazzo di Città di Cerignola si è svolto il primo convegno per la costituzione della Consulta delle Politiche Migratorie al quale hanno partecipato l’assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro Rino Pezzano, il dott. Marcello Colopi, responsabile dell sportello immigrazione ‘Stefano Fumarulo’, la consigliera e presidente della VII Commissione dott.ssa Maria Dibisceglia, la delegata del Prefetto Rolli, dott.ssa Panella e il responsabile provinciale dell’Arci Capitanata Domenico Rizzi, nonché numerose rappresentanze del mondo associazionistico e del terzo settore della città di Cerignola.

Il commento di Rino Pezzano

“Ringrazio tutti gli intervenuti per aver dato onore alla Città di Cerignola. Abbiamo dato il giusto riconoscimento ad un percorso non facile ma allo tempo stesso stimolante, un percorso che molti operatori sociali della Capitanata andare nella stessa direzione. Dopo una lunga e complessa analisi sugli interventi nelle Politiche Migratorie da parte dei partecipanti occorre necessariamente guardare al futuro facendo attenzione all’impegno che da questa sera abbiamo preso nel momento in cui abbiamo deciso di mettere la nostra città al centro dell’attenzione rispetto ad un tema dove oggi non è facile esporsi.

Sulle tematiche sociali siamo stati punto di riferimento per tutti i paesi limitrofi, grazie all’impegno dello sportello per l’immigrazione ‘Stefano Fumarulo’ e al lavoro del terzo settore presente in città. Cerignola è ricca di risorse ed esperienze sociali, il lavoro dell’assessorato che ho l’onore di guidare è stato proprio quello di aver messo insieme le varie realtà che oggi vanno a comporre quella fitta rete capace di promuovere iniziative come questa.

Oggi, con la costituzione della Consulta per le Politiche Migratorie, abbiamo tutti gli elementi utili per dialogare nelle sedi regionali e ministeriali raggiungendo l’obiettivo della centralità della nostra città nel settore delle Politiche Sociali. Da questo momento mi sento molto più forte perché so di avere al mio fianco una comunità che cammina nella stessa direzione, con condivisione e adesione al progetto anche da parte delle opposizioni. L’Amministrazione Comunale di Cerignola può contare sull’appoggio dell’intero Consiglio Comunale, dimostrando che sulle Politiche Migratorie Cerignola ha molto da insegnare a chi guarda con attenzione al nostro operato”.