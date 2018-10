Si insedia la Consulta Provinciale per la Legalità

Si terrà venerdì 26 ottobre alle 12 nella sala 'Ruota' di Palazzo Dogana l’insediamento della Consulta Provinciale per la Legalità. Il Presidente della Provincia di Foggia, con deliberazione n. 224/16 ha istituito la Consulta Provinciale per la Legalità per sostenere, coordinare e promuovere nei Comuni della provincia azioni di contrasto alla corruzione e all’illegalità, nonché per affrontare in maniera condivisa le problematiche legate a comportamenti mafiosi ed illegali.

Così il presidente Francesco Miglio: "Rappresenta una tappa importante dell’impegno costante della Provincia di Foggia nella promozione e nella diffusione della cultura della legalità, nella consapevolezza che il contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità si realizza in particolare attraverso un impegno serio sul versante della prevenzione.”