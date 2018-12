Torremaggiore, si riunisce il Consiglio comunale: nove punti all'ordine del giorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il presidente del Consiglio comunale di Torremaggiore, Massima Manzelli, ha convocato l’Assise alle ore 20:30 di domani, martedì 11 dicembre, nella Sala del Trono del Castello Ducale.

Nove i punti all’ordine del giorno: discussione e votazione della mozione presentata il 10/10/2018 dal consigliere Daniele Barrea avente ad oggetto: modifica articoli 35 e 36 del vigente regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.85 del 7/11/2017; programma comunale per gli interventi per il diritto allo studio e per la programmazione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2019; sdemanializzazione terreno comunale finalizzata alla cessione in permuta con altro terreno ubicato in via La Malfa; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da giudizio.

Ancora, riconoscimento debito fuori bilancio per prestazioni di servizio; riconoscimento debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione dei lavori di somma urgenza dovuti a cedimenti stradali di via Braille; ratifica delibera di Giunta n.243 del 22/11/2018 avente ad oggetto: variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio 2017; revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Torremaggiore – provvedimenti; presa d’atto della deliberazione n.145/2018/PRSP della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Puglia – con riferimento ai rendiconti 2014 e 2015.