Minacce e spaccature alla prima del Landella bis, Partito Democratico all'attacco: "Teatrino vergognoso che ha offeso Foggia"

"Il centrodestra si spacca alla prima seduta del Consiglio comunale, non riuscendo a trovare l'accordo sulla Presidenza dell’Assise. Si spacca per una poltrona, rivendicata dalla Lega e ottenuta da Forza Italia grazie anche al voto, irrituale, del sindaco Franco Landella". Va all'attacco il Partito Democratico con la segretaria provinciale Lia Azzarone e il segretario cittadino Davide Emanuele, rispetto a quanto accaduto ieri nella seduta di insediamento del consiglio comunale di Foggia.

"Sommando i voti dei gruppi di minoranza, 12, e le astensioni dei leghisti, 5, rispetto ai 33 componenti del Consiglio emerge con chiarezza quanto sia debole e malmesso il centrodestra appena 50 giorni dopo le elezioni. Non è una buona notizia per Foggia e i foggiani. La città ha necessità di essere governata e bene, e oggi si è chiarito che alla maggioranza interessano più le poltrone e gli incarichi da spartire che i problemi da risolvere e i programmi da attuare. Oggi è andato in scena un teatrino politico vergognoso, che ha offeso l’istituzione comunale e la città".