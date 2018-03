Dal 2013 al 2018: ecco i voti persi o guadagnati a Foggia dai quattro maggiori partiti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Due elezioni a confronto, le Politiche del 2013 e quelle del 2018: scenari e contesti diversi ma che rendono bene di come PD e Forza Italia (allora PDL) abbiano perso tanto in termini di consensi nel capoluogo dauno. Chi invece è salito facendo registrare numeri da capogiro sono il Movimento 5 Stelle e finanche la Lega (ex Lega Nord).

A Foggia il partito che ha guadagnato più consensi è il Movimento 5 Stelle: è passato dai 23.239 consensi del 23-24 febbraio 2013 ai 36.695 del 4 marzo (dal 28,40% al 49,67%). Una valanga di voti che hanno permesso di conquistare tutti i collegi uninominali alla Camera e al Senato, e di eleggere ben otto parlamentari della Repubblica.

In 5 anni + 13.456 | + 21,27%

A seguire la Lega (ex Nord), che ha guadagnato la fiducia di quasi 6mila elettori, confermando così la capacità del leader Matteo Salvini di sfondare parzialmente anche al Sud Italia: è passato da 477 consensi del 23-24 febbraio 2013 ai 6349 del 4 marzo 2018 (dallo 0,05% all’8,59%)

In 5 anni + 5872 | + 8,54%

Segno negativo per il Partito Democratico, in caduta libera da Nord a Sud, ad eccezioni di un paio di regioni. Dal 23-24 febbraio 2013 al 4 marzo 2018, in città il Partito Democratico è passato di 15925 consensi agli 8857 (dal 19,46% all’11,99%)

In 5 anni - 7068 | - 7,47%

Il partito che ha perso più consensi è Forza Italia, che passa dai 21.959 consensi del 23-24 febbraio 2013 (quando si chiamava Popolo delle Libertà) ai 12.097 voti del 4 marzo 2018 (dal 26,84% al 16,37%). Un calo evidente nel comune guidato da un sindaco forzista e che nel collegio del capoluogo aveva come candidata la cognata del primo cittadino, Michaela Di Donna.

In 5 anni – 9862 | 10,47%

LE COMUNALI 2014

FORZA ITALIA: 9905 VOTI | 12,15%

PARTITO DEMOCRATICO: 11.385 VOTI | 13,97%

MOVIMENTO 5 STELLE: 5140 VOTI | 6,30%

LEGA (NON C’ERA)

LE EUROPEE 2014

PARTITO DEMOCRATICO 24.346 VOTI |30,75%

MOVIMENTO 5 STELLE 22.119 VOTI | 27,04%

FORZA ITALIA: 18.697 VOTI | 23,61%

LEGA NORD: 705 VOTI | 0,89%

LE REGIONALI 2015

PARTITO DEMOCRATICO: 7334 VOTI | 13,65%

MOVIMENTO 5 STELLE: 9788 VOTI | 18,21%

FORZA ITALIA: 10376 VOTI | 19.3%

NOI CON SALVINI: 2301 VOTI | 4,28%