Concorso per tecnici radiologi 'nel pantano': a Foggia 260 idonei in attesa della graduatoria (ancora). Gatta: "Cosa succede?"

“Si bandiscono concorsi per professionalità di cui il sistema sanitario ha urgentemente bisogno, si convocano i partecipanti per le prove, ma poi non si dà alcun seguito e non si producono le graduatorie definitive: stavolta è successo nella provincia di Foggia per due concorsi per Tecnici sanitari di radiologia medica, banditi uno dalla Asl e l’altro dagli Ospedali Riuniti". E' la denuncia del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. "Non si comprende la ragione dello stallo - continua l'esponente di Forza Italia-: nella sola provincia foggiana, infatti, c’è una grave carenza di tecnici radiologi non sono nelle varie diagnostiche, ma anche nelle sale operatorie dove spesso, addirittura, non ce ne sono affatto. Non solo: il deficit di queste figure professionali è così rilevante in tutta la Regione che le Asl della Bat, di Bari e Lecce hanno inoltrato richieste di condivisione delle graduatorie a divenire degli Ospedali Riuniti. E’, quindi, incomprensibile lo stop delle procedure per stilare le graduatorie e questo non solo nuoce alle esigenze della sanità pugliese, ma anche alle legittime aspettative di coloro che vi hanno partecipato. Solo per il concorso degli Ospedali Riuniti, gli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato, in attesa della graduatoria, sono ben 260 idonei. Ho presentato un’interrogazione consiliare diretta al presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, per conoscere i motivi di una tale lentezza e per sapere se intenda intervenire per sbloccare la situazione” conclude Gatta.