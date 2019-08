Landella accoglie i neoassessori La Torre e Vacca e assicura: "L'ultima nomina verrà prima del Consiglio comunale"

Il sindaco: "Auguri di buon lavoro a loro. Prima della riunione del prossimo Consiglio comunale, attenderò l’indicazione per la nomina dell’ultimo assessore per portare, come previsto, a nove i componenti della squadra del governo”