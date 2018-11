140mila euro di retribuzione di risultato ai dirigenti del Comune di Foggia: "Hanno raggiunto tutti gli obiettivi"

Ammonta a 138.699,21 euro la retribuzione di risultato erogata ai dirigenti ed ex dirigenti ormai in quiescenza del Comune di Foggia “in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2016”. Nel dettaglio, 17.883,85 euro vanno al dirigente Carlo Dicesare, 16.691,60 euro a Paolo Affatato, 13.909,66 euro al comandante della Polizia Municipale Romeo Delle Noci, 6.954,83 euro ( con riduzione del 50% per effetto dei compensi Extra per disposizione di legge) per Domenico Dragonetti, 17.685,14 a Gloria Fazia (ex), 18.082,56 euro ad Ernesto Festa (ex), 18.281,27 ad Angelo Mansella, 14.903,21 per Nicola Ruffo, 14.307,08 al dirigente Claudio Pio Taggio. Totale: 138.699,21 euro. La determina di liquidazione è del 2 novembre scorso. Le cifre sono proporzionate ai punteggi assegnati ad ogni singolo dirigente dall’OIV (l’organismo di valutazione) che il 24 ottobre scorso ha trasmesso al sindaco Landella la proposta di valutazione della performance del personale Dirigente del Comune di Foggia, anno 2016.

“Dato atto – si legge in determina- che il sistema di incentivazione si basa sulle valutazioni effettuate dall’OIV dell’Ente competente, in base al sistema di valutazione e di premialità del DLgs n. 150/2009 – art. 19, in ordine alle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi del PEG annuale - quale risultante da una visione di insieme dell’operato dell’organizzazione comunale -tenendo conto delle situazioni congiunturali e/o eccezionali che abbiano determinato un parziale raggiungimento degli obiettivi prefissati; tenuto conto che sulla base della succitata metodologia è da evidenziare che l’importo teorico dell’indennità di risultato anno 2016 spettante ad ogni dirigente è pari al 30% della retribuzione diposizione attribuita, e trova copertura nell’apposito fondo contrattuale, che per l’anno 2016 ammonta a € 198.709,47;

“verificata la sussistenza dei presupposti contrattuali ed economici che consentono di procedere alla liquidazione e pagamento dei compensi di risultato per l’esercizio 2016 spettanti al personale dirigente sulla base del punteggio della valutazione positiva nei limiti delle risorse a tale scopo destinate nell’anno di riferimento; (..) determina di liquidare le competenze spettanti a titolo di retribuzione di risultato ai dirigenti comunali in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2016”. Quasi 140mila euro per obiettivi evidentemente raggiunti.