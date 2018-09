Forza Italia non ha paura della Lega: "Noi primo partito, a breve ingressi di peso e candidati fortissimi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Forza Italia sul territorio resta comunque il primo partito della coalizione e per ogni azzurro che va via, altri arriveranno. Nomi anche di peso”. Replica così Consalvo di Pasqua, capogruppo al Comune di Foggia, rispetto alle fuoriuscite che hanno interessato il gruppo berlusconiano nelle ultime settimane, col risultato che quello che all’inizio consiliatura era il primo partito in consiglio è stato oggi surclassato dalla Lega. “Siamo comunque il primo partito a Foggia e siamo interessati a svolgere un ruolo importante” dice, biasimando coloro che vanno via: “Abbiamo candidati fortissimi in lista, è chiaro che per il 2019 c’è chi prova a fare ragionamenti diversi”.