Elezioni a Lucera: la neonata lista civica Polis Futura a sostegno di Giuseppe Pitta

Si chiama 'Polis Futura', la lista civica nata a Lucera, che in vista delle prossime elezioni comunali sosterrà il candidato sindaco Giuseppe Pitta, nella coalizione 'Facciamo Piazza Pulita'.

"È una lista civica formata da cittadini uniti dalla comune passione politica e da un convinto impegno a favore della comunità lucerina - dichiarano i fondatori -. Obiettivo ambizioso di questo gruppo di amici è coniugare la tutela delle antiche tracce del glorioso passato cittadino con linee programmatiche di sviluppo che valorizzino la vivibilità e fruibilità dei servizi di una moderna polis del futuro.

La lista, per questo suo spirito, non risponde ad un vuoto slogan propagandistico ma è ancorata ad una solida visione della città che le donne, gli uomini ed i giovani studenti che la compongono condividono. Significative sono le esperienze maturate in politica e nel sociale dai componenti della lista, i quali, provenienti dalla istituzione scolastica o dal mondo delle professioni, si sono impegnati, organizzati in movimenti, associazioni o anche come singoli, per la tutela dei diritti civili, il superamento delle disuguaglianze sociali e lo sviluppo culturale della città.

Il movimento crede che non debba andare disperso il valore dell’azione rinnovatrice del progetto 'Facciamo Piazza Pulita', basato sul contributo civico e su obiettivi concreti, per cui, libero da condizionamenti partitici e teso esclusivamente al miglioramento collettivo ed ispirato dal desiderio di prendersi cura della propria città, si presenterà il 21 settembre prossimo all' appuntamento con le elezioni amministrative nella coalizione 'Facciamo Piazza Pulita' a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Pitta.