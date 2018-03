Mainiero tranchant: “Amministrazione Landella va licenziata senza alcuna forma di appello”

Giuseppe Mainiero, capogruppo in Consiglio comunale dei Fratelli d’Italia, affida a Facebook l’analisi politica del voto che ha consegnato Foggia e la Provincia al Movimento 5 Stelle. In conclusione, poi – peraltro a poche ore dalle considerazioni del sindaco di Foggia secondo il quale il centrodestra non potrà prescindere da lui - mette le cose in chiaro: “Tra un anno si vota per le elezioni amministrative a Foggia, e lo diciamo ora, se si vuole ricostruire una compagine di centrodestra unità e vincente, questo passa per il radicale superamento di questa nefasta esperienza targata Landella. Questa amministrazione va licenziata senza alcuna forma di appello. Lo dissi all’indomani delle elezioni regionali (2015 Landella-Di Donna) lo ribadisco oggi dopo le politiche ( Landella-Di Donna). Errare è umano, perseverare diabolico”