Vincenzo Nunno è il nuovo sindaco di Bovino

Con 925 preferenze il neo sindaco Vincenzo Nunno ha la meglio sugli avversari donna Stefania Russo e Antonietta Ruscillo, che si fermano rispettivamente a 667 e 537, ottenendo però due seggi a testa tra i banchi dell'opposizione. 'Tutti per Bovino' ottiene il 43,44% dei consensi, 31,32% per 'Alternativa per Bovino' e 25,22% per 'Promuoviamo Bovino'. Nunno succede a Michele Dedda.

I numeri delle elezioni Comunali a Bovino: votanti 2.189 (55,34%) Schede non valide: 60 (di cui bianche: 8) Schede contestate: 0