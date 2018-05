Comunali a Vico, Scaramuzzo agli avversari: "Non ci facciamo dettare i tempi da voi"

La risposta del candidato sindaco Michele Scaramuzzo della lista 'Per Vico – Scaramuzzo sindaco' ai suoi competitori politici: "Noi non ci facciamo dettare i tempi ed i modi della nostra campagna elettorale dal sindaco uscente. Abbiamo già fatto due confronti: il primo maggio organizzato dalla CNA ed il 25 dello stesso mese con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale Manicone-Fiorentino. Pensiamo sia più che sufficiente. In compenso abbiamo incontrato la cittadinanza in sette incontri monotematici che riguardano i temi fondamentali del futuro del paese. Loro non li hanno mai presi in considerazione né in campagna elettorale né prima. I cittadini non sono mai esistiti nei loro programmi elettorali. Quanti incontri, quanti confronti sono stati fatti con voi cittadini in questi cinque anni?"