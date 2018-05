Comunali a Vico del Gargano: Sementino e la sua squadra si presentano

Saranno presentati domani, sabato 12 maggio, i candidati e le candidate della lista Sementino Sindaco. Appuntamento in Piazza San Domenico, alle 19.30, per quello che sarà il comizio di apertura ufficiale della campagna elettorale per le elezioni comunali del 10 giugno. “Siamo pronti”, dichiara il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, che si ricandida a guidare l’Amministrazione comunale anche per i prossimi cinque anni con un programma che mette insieme elementi di continuità con quanto fatto negli ultimi cinque anni e nuove idee da realizzare. Michele Sementino ha 48 anni. Educatore professionale, è sposato e ha due figli di 5 e 6 anni.

La squadra del sindaco uscente vede insieme diverse conferme e molti nuovi ingressi, con persone provenienti dal mondo dell’agricoltura, del turismo, professionisti, operai, espressioni del mondo associazionistico, del tessuto imprenditoriale e sensibilità provenienti dalla realtà sindacale.

“Abbiamo grande entusiasmo e coesione”, aggiunge Sementino. “Vogliamo lavorare insieme, innestando nuove idee sui risultati e sulla programmazione di questi cinque anni. L’esperienza è molto importante: oltre 1800 giorni di lavoro quotidiano ci hanno insegnato molte cose. Sappiamo da dove ripartire e abbiamo idee chiare su quale debba essere l’orizzonte del nostro impegno”.

“Io mi candido non solo per proseguire il lavoro svolto, ma per migliorarlo, per mettere a frutto sia gli errori commessi che i risultati ottenuti. Insieme, abbiamo realizzato molte cose importanti. Insieme, con l'esperienza maturata, possiamo continuare a sviluppare la nostra città, a creare le condizioni per far crescere la nostra comunità. In campagna elettorale, esattamente come abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, continueremo a stare in mezzo alla gente, a spiegare le ragioni delle nostre scelte, a illustrare le idee - e ne abbiamo tante, belle e concrete - per costruire passo dopo passo una città che sappia offrire opportunità di lavoro, di crescita culturale e sociale, di sviluppo economico. Noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, ci lavoriamo e continueremo a farlo per Vico del Gargano e per tutta la sua cittadinanza”, dichiara Sementino.