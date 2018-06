Carapelle fa 'Il Salto': il nuovo sindaco è Umberto Di Michele detto 'Roberto'

Il 'Salto', la lista del nuovo sindaco Umberto Di Michele, vince la tornata elettorale di domenica 10 giugno a Carapelle. La 'Futura' di Antonio Ricci non va oltre il 37,36%, poco più di 1404 voti. 2.354 pari al 62,63% e otto seggi in Consiglio comunale per il primo cittadino 'Roberto'.

I numeri delle elezioni a Carapelle: votanti 3.819 (78,75%) Schede non valide: 61 (di cui bianche: 19) Schede contestate: 0