Seggi aperti in dieci comuni foggiani, oltre 38mila elettori al voto e 37 candidati sindaco

Ore 12.45: l'affluenza alle urne in Capitanata è del 19,50%, quasi dieci punti in più rispetto alla media delle scorse Amministrative negli stessi comuni chiamati al voto oggi (10,13%)

L'affluenza alle urne alle 12

Anzano di Puglia 12,00% (Comunali scorse 6,97%) | Bovino 16,91% (Comunali scorse 8,64%) | Carapelle 27,86% (Comunali scorse 15,91%) | Faeto 13,21% (Comunali scorse 10,75%) | Peschici 28,96% (Comunali scorse 8,91%) | Pietramontecorvino 21,90% (Comunali scorse 12,86%) | San Marco La Catola 8,41% (Comunali scorse 4,18%) | San Nicandro Garganico 19,77% (Comunali scorse 8,53%), San Paolo di Civitate 13,57% (Comunali scorse 17,03%) | Vico del Gargano 19,41% (Comunali scorse 7,90%)

Comunali 2018: dieci comuni al voto

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina - fino alle 23 - anche nei dieci comuni foggiani dei 799 in Italia chiamati ad eleggere sindaci e a rinnovare i consigli comunali.

In provincia di Foggia riflettori puntati su San Nicandro Garganico, unico centro sopra i 15mila abitanti in cui è previsto il voto disgiunto e l'eventuale turno di ballottaggio. 12500 i residenti che saranno chiamati a votare uno tra il primo cittadino uscente Pierpaolo Gualano, Mario D'Ambrosio, Nicola Corso, Domenico Ciavarella e Fabrizio Tancredi. In Capitanata sono più di 38mila gli aventi diritto al voto, 37 i candidati sindaco.

Amministrative 2018: come si vota

Per votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e il documento d'identità. Nel caso in cui la tessera fosse stata smarrita o risultasse scaduta, ci si può recare per rinnovarla presso l'ufficio comunale di appartenenza, aperto fino alla chiusura dei seggi.

Nei nove comuni fino a 15mila abitanti - Bovino, Peschici, Pietramontecorvino, San Paolo di Civitate, Faeto, Anzano di Puglia, Vico del Gargano, San Marco La Catola e Carapelle - viene eletto il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti. Non è previsto il turno di ballottaggio, tranne nel caso in cui si verificasse un'assolutà parita tra due o più candidati, esattamente così come avvenne qualche anno fa a Rignano Garganico.

A San Nicandro Garganico vince il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti, in caso contrario si torna alle urne il 24 giugno per votare tra i due aspiranti primi cittadini che hanno ottenuto più voti nel turno di oggi. A Carapelle, Vico del Gargano e San Paolo di Civitate si possono esprimere due preferenze, ma della stessa lista e di sesso diverso