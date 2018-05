Pasticcio dei cinquestelle a Bovino: la lista non ottiene la certificazione del movimento

Pietramontecorvino e San Nicandro Garganico sì, Bovino invece no. Ai cinquestelle locali è costato caro il cambio in corso del candidato sindaco, da Paolo Masucci a Michelina Franza.

In precedenza la lista con a capo l'imprenditore agricolo aveva ottenuto la certificazione da parte del Movimento, ma il successivo cambio alla guida non è stato comunicato in tempo allo staff nazionale. Un errore che ha compromesso la partecipazione dei pentastellati alla competizione elettorale di domenica 10 giugno

Su 10 comuni foggiani al voto, il M5S sarà presente a Pietrmontecorvino con la lista guidata dall'avvocatessa 44enne Maria Carchia detta 'Gisella' e a San Nicandro Garganico con il 51enne odontotecnico Nicola Corso.