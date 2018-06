Sementino sfiora il 50% dei consensi: è di nuovo sindaco di Vico del Gargano

Con il 49,44% dei voti, gli elettori riconfermano Michele Sementino alla guida di Vico del Gargano. Il candidato della lista 'Insieme si può...continuare' (8 seggi) stacca di 551 voti della lista 'Per Vico' di Michele Scaramuzzo (tre seggi). Appena 591 voti pari al 13,05% per il candidato leghista Daniele Cusmai, che però entra in Consiglio comunale.

I numeri delle elezioni a Vico del Gargano: votanti: 4.630 (58,82%) Schede non valide: 102 ( di cui bianche 22 ) Schede contestate: 0